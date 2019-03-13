Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti. Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyordu.

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