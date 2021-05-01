Prof. Boynukalın hakaretlere yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi: Bana edilen küfürler dışarıda birine söylense kavga çıkar!

Yeniakit.com.tr

Alkol bulamayınca nereye saldıracağını şaşıran güruh, eski adetleri üzerine, Kur'an ve Hz. Peygamber'e (SAV) dayanarak Müslümanlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef aldı. Prof. Boynukalın, sosyal medyada yaptığı her paylaşımını çarpıtarak 'siyasi bir tartışma' konusu haline getiren çevrelere yeniakit.com.tr aracılığıyla cevap verdi. Prof. Boynukalın, "Bir taraftan koronavirüs rahatsızlığımın etkisi ile mücadele ederken diğer taraftan da bu adını koyamadığımın güruhun saldırı ile uğraşıyorum." dedi.

'Sürekli ölçüsüz şekilde küfür ediyorlar'

Asıl kini İslam'a ve Ayasofya Camisi'nin açılmasına olan çevreler, bu akşam da eski Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak bir linç kampanyası başlattı. Prof. Boynukalın, sürekli hakaret ve küfüre maruz kaldığına dikkat çekerek, "Bana edilen küfürleri normal bir insana sokakta etseler kavga sebebi olur. Anormal bir şekilde, belli bir grubun sürekli hedefindeyim. Bu şekilde hedef alınınca insan normal olarak bir tepki veriyor. Mesela bir eleştiri yapsa ve dese ki 'Hakkımı helal etmiyorum' bunu normal karşılarım. Ama bunlar ne yazsam, ölçüsüz şekilde küfür ediyorlar." dedi.

'O kadar ağızları bozuk ki bizim söylediklerimiz onlarınkinin yanında nezih kalır'

Sadece Ayasofya Camisi Baş İmamı olduktan sonra değil, yıllardır aynı tebliğlerde bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bir insan olarak hakaretlere daha fazla dayanamadığını ve twitter hesabını askıya aldığını söyledi. "Sosyal medyada yazdıkları gibi Twitter tarafından engellenmedim. Hesabımı kendim askıya aldım." diyen Prof. Boynukalın, "Bu çevrelerin küfürlerine maruz kalmak beniz fazlasıyla yordu. İlk önce yorum kısımlarını kapatmıştım. Gelen küfür ve hakaretler karşısında, insan olarak biz de zaman zaman dayanamayacak duruma gelebiliyoruz. O kadar ağızları bozuk ki bizim sözlerimiz onlarınkinin yanında nezih kalır." diye konuştu.

'İnsan bu eziyeti görünce daha iyi anlıyor'

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sözlerini şu mesajla tamamladı:

"İnsan bu eziyeti görünce, geçmişte peygamberlerin, davetçi ve alimlerin çektikleri sıkıntıyı daha iyi anlıyor; Allah yar ve yardımcımız olsun"