Prenatal dönem nedir, nedenleri nelerdir? Babalarda lohusa depresyonuna dikkat! Baba adaylarına tavsiyeler

Perinatoloji, riskli gebelik dönemindeki riskli durumları belirlemek ve gerekli tedaviyi planlamayı sağlayan bilimdir. Perinatoloji, risk faktörleri içeren ve gebelik planlaması yapan anne adayları ve gebelik sürecinde, perinatal dönem olarak adlandırılan doğum öncesi ve doğumdan sonraki ilk dört haftalık dönemi içine alan süreçte anne ile fetusun sağlık durumu ile yakından ilgilenir. Perinatal nedir ve hangi hastalıklara bakar? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Perinatal ne demektir?

Perinatal kelimesi gebeliğin 22. haftasıyla (bu dönemde doğum ağırlığı 500 gramdır) doğumdan sonraki 7. gün arasında kalan zamanı tanımlar.

Yapılan araştırmalar, kadınların hamilelik sürecinin başlaması ile beraber erkeklerin testosteron (erkeklik hormonu) düzeylerinin azalıp östrojen (kadınlık hormonu) düzeylerinin arttığını ortaya koymaktadır. Bu hormonal değişim, babaları depresyona yatkın hale getirmektedir.

Erkeklerde lohusa sendromu

Erkekler, lohusalık döneminde özellikle kadınların yaşadıkları depresyona “tuz-biber” olmamak için yaşadıkları stresi saklamaya çalışırlar ama erkeklerdeki bu durum, stres, kilo alma, aşırı kilo kaybı, geçim endişesi, intihara meyletme gibi ciddi sorunlara kadar yol açabilmektedir.

Babalar bebeğine nasıl bağlanır? Bebeği ile bağ kurmayan babalar nelere dikkat etmeli? İşte cevaplar...

Ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlanma anne ve baba açısından farklılıklar gösteriyor. Anneler gebelik boyunca karnında taşıdığı bebeği ile fiziken zaten bir bağ kurarken babalar için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

BABALAR BEBEKLERİYLE GEÇ BAĞ KURABİLİYOR

Bazı babalar doğumdan sonraki ilk birkaç dakika veya gün içinde bebeklerine bağlı hissederlerken bu süre bazı erkeklerde biraz daha uzayabiliyor. Bu tamamen normal.

Geçmişte araştırmacılar, yeni doğan bebekle hemen bir bağ kurmak için ilk birkaç gün çok fazla zaman geçirmenin önemli olduğunu düşünürken şimdi bu bağ kurmanın zamana bırakılması gerektiği düşüncesi hakim. Çünkü doğumdan hemen sonra tıbbi nedenlerle bebeklerinden ayrılan ebeveynler de yakın, sevgi dolu ilişkiler geliştirebiliyor.

ONA BOL BOL SARILIN VE ŞARKI SÖYLEYİN

Ebeveyn-çocuk bağı, günlük bakım yoluyla zamanla güçlenir. Bunun yanında ten tene kucaklaşmak da iyi bir seçenek. Bu dokunuş hem sizi hem de bebeğinizi yatıştırır. Bakışarak onunla konuşun ve şarkı söyleyin. Her gün onunla oynayın. Bebeğinizi yürüyüşlerde veya günlük rutininizi yaparken kanguruda taşıyın.

GAZINI ÇIKARMASINA YARDIM EDİN

Eşinizin emziriyor olması ebeveynlik döngüsünün dışında olduğunuz anlamına gelmez. Bebek beslendikten sonra gazını çıkararak, ona şarkı söyleyerek, onunla oynayarak veya sadece onu tutarak devralabilirsiniz.

DOĞUM SONRASI DEPRESYON YAŞIYOR OLABİLİRSİNİZ

Bebeğinizden uzak hissetmeye devam ederseniz ve bağlanma duygularınızı teşvik etmeye yönelik çabalar işe yaramıyorsa bir psikologtan yardım alabilirsiniz. Uzmanlar son zamanlarda doğum sonrası depresyonun babaları da etkileyebileceğini fark etmeye başladı. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, yeni babaların yüzde 10'a kadarında baba doğum sonrası depresyonu gelişiyor.

Babalık depresyonu belirtileri

Babalık depresyonunda en önemli etken uykusuzluk. Bunun yanında depresyon öyküsünün pozitif olması, eşi ile olan ilişkisindeki dalgalanmalar, yeni bebeğin getirdiği maddi yükümlüluklar, gaz ve koliği olan bebek hatta prematüre doğan bebek bile tetikleyici faktör olarak karşımıza çıkabiliyor.

Prenatal dönem nedir?

Prenatal dönem gebe kalınmasından doğumun başlangıcına kadar olan süreyi ifade ederken, natal dönem doğum sürecini kapsamaktadır. Postnatal dönem ise doğumdan hemen sonra başlayan ve 6 ay sonrasına kadar devam edebilen bir dönemdir.

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