Meteoroloji uyarı - Son dakika: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yarın hava durumu nasıl olacak? Yarın yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, etkisini artırarak bugün akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre ise, sabahtan itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, etkisini artırarak bugün akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Bugün hava durumu nasıl?

Pazar 16 Ekim 2022 hava durumu: Bulutlu

Sıcaklık en yüksek: 19

Sıcaklık en düşük: 15

Yarın hava durumu nasıl olacak?

17 Ekim 2022 hava durumu: Bulutlu

Sıcaklık en yüksek: 20

Sıcaklık en düşük: 16

AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü Batı Akdeniz'de görülen kuvvetli yağışların bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak etkili olması bekleniyor.

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Kuvvetli yağış ve rüzgarın beklendiği, sarı kodlu uyarı yapılan iller...

MGM tarafından Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

SARI KODLU UYAIR NE ANLAMA GELİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İstanbul'da 1 haftalık hava durumu

İlginizi çekebilir → 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor 2022 - 2023? Sömestr tatili kaç gün? Okulların tatile gireceği tarih → TIKLAYINIZ

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın kıyı kesimleri ile Mersin'de batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz.

ADANA °C, 28°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 26°C Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu



İlginizi çekebilir → Sınavsız ikinci üniversite bölümleri: Anadolu Üniversitesi 2. üniversite kayıt 2022! AÖF e-kampüs giriş kayıt yenileme→ TIKLAYINIZ