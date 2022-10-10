Pratik hamur kızartması nasıl yapılır? Puf puf mayalı, mayasız pişi: 5 dk'da hamur kızartması pişi tarifleri

Sevdiklerinizle afiyetle yiyebileceğiniz pratik pişiyi denemenizi tavsiye ederiz. Mükemmel bir lezzete sahip olan pratik hamur kızartması oktay usta için malzemelerimiz ve tarif aşağıdaki gibidir.

Pratik Hamur Kızartması Malzemeleri:

• 1 tane yumıurta

• 1 paket Kabartma Tozu,

• 3 yemek kaşığı Yoğurt,

• Aldığı kadar un

• Tuz.

Pratik Hamur Kızartması Yapılışı ;

Pratik Hamur Kızartması için öncelikle derin bir kapta yoğurt, tuz ve yumurtayı karıştırın. Daha sonra kabartma tozu ve azar azar un katarak yoğurun. Hamur kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğuralım. Hamuru yarım saat kadar dinlendirin. Hamurdan yuvarlak parçalar koparıp merdane yardımıyla açalım. Bardağın ağzıyla hamuru kesip kızgın yağda kızartın. Pratik Hamur Kızartması servise hazır. Afiyet olsun!

5 Dakikada Yağ Çekmeyen Hamur Kızartması Tarifi Nasıl Yapılır?

2 su bardağı unu yoğurma kabına alıp ortasını açalım . Yoğurt ve diğer malzemeleri ortasına ekleyip yoğuralım . Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim . Sonra 2 bezeye bölüp unlu tezgahta ince açalım .

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Mayalı hamur kızartması Tarifi

Mayalı Hamur Kızartması (Mayalı Pişi) Tarifi İçin Malzemeler

Yarım paket yaş maya

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık suyu

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Mayalı Hamur Kızartması (Mayalı Pişi) Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamurumuzu yoğurmak için uygun bir kap içerisine maya, şeker ve ılık suyu alalım ve maya çözünene kadar karıştıralım. Sonrasında üzerini streç film ile kapatarak 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesi için bekleyelim. Süre sonunda streci açarak biraz un ve tuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kalan unu da yavaş yavaş ilave edelim, hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra üzerini streçleyelim ve temiz bir bez ile de sararak 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. 1 saat sonunda mayası gelen hamurumuzu un serptiğimiz tezgah üzerine alarak bir kaç kere daha yoğuralım ve havasını alalım. Hamurumuzdan parçalar kopartalım ve beze haline getirelim. Bu tarifte 16 adet beze elde edildi. Oluşturduğumuz bezelerin her birini merdane yardımı ile çay tabağı büyüklüğünde açalım. Açtığımız bezelerin orta kısmına ise ucunu una batırdığımız oklava ile delikler açalım. Hazırladığımız hamurlarımızı kızdırdığımız sıvı yağ içerisinde arkalı önlü olacak şekilde orta ateşte pişirelim. Tüm bezelerimiz bitene kadar çevirerek kontrollü bir şekilde pişirelim. Afiyet olsun.

Mayasız Hamur kızartması tarifi çok pratik

İlk olarak yoğurdumuzu ve kabartma tozunu hamur kabımıza alıyoruz ve karıştırıyoruz, bir kaşık yardımıyla. Unumuzu azar azar ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamur ele yapışmayacak ve kulak memesi kıvamında olacak. Hamurumuzu 5 dakika dinlendirip dilediğimiz formu veriyoruz.

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