Zerdeçallı süt hazırlanışına dikkat! Zerdeçallı sütü kimler içemez? Zerdeçallı süt faydaları ve zararları

Soğuk, sıcak veya ılık.. Ballı veya balsız.. Pekmezli veya pekmezsiz.. Yemeklerden önce, yemek sırasında veya yemekten sonra.. Zerdeçallı süt çok sağlıklı ve lezzetli bir içecektir.

Hindistan’da bolca kullanılan bu baharat, sürekli tarif alıp verilen ve en çok favori baharat.. Her fırsatta “zerdeçal” der ve zerdeçallı tarifler paylaşır çünkü! Zerdeçal iltihaplanmaları ve şişkinlikleri önleyen süper bir baharattır.

Zerdeçallı süt tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

3 su bardağı süt

1.5 tatlı kaşığı öğütülmüş (toz) zerdeçal

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Yarım tatlı kaşığı toz tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz kişniş

2 tatlı kaşığı bal veya pekmez (seçeneğe bağlı)

Bütün malzemeleri ağzı sıkıca kapatılabilen bir şişeye koyun ve çalkalayın. Bu şekilde buzdolabında 3-4 gün saklayabilirsiniz. Zerdeçallı sütün içine yarım çay kaşığı chia tohumu atacak olursanız hem besin değerini arttırırsınız hem de yoğunlaşmasını sağlarsınız.. Tabi yoğun içecekleri seviyorsanız deneyin bu yöntemi..

Zerdeçal kimler kullanamaz?

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), safra kesesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, zerdeçaldan kaçınmanızı öneriyor. Eğer safra taşları veya safra kanalı tıkanıklığınız varsa, zerdeçal tüketiminde kontrollü olmalısınız.

Zerdeçallı Sütün Faydaları Nelerdir?

*Zerdeçallı süt, doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Baş ağrısı, regl ağrısı, eklem ağrısı gibi rahatsızlıklarda kişiyi rahatlatıcı bir etkisi vardır.

*Vücudu rahatlatarak uyku performansını yükseltir. Bu da gün içerisinde enerjinin daha yüksek olmasına imkân tanır.

*Zerdeçallı süt, genelde diyet listelerinde görebileceğiniz içeceklerden bir tanesidir. Metabolizmayı hızlandırarak yağları yakmaya yardımcı olur.

*Ciltteki akneleri azaltır ve cilt lekelerini seyreltir.

*Solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

*Karaciğer yağlanmasına karşı güçlü bir bağışıklık kazandırır.

*Spor sonrası zedelenmiş kasların toparlanmasına yardımcı olur.

*İştahı doğal bir şekilde azaltarak zayıflamayı kolaylaştırır.

*Hücreleri yenilemede etkilidir.

İlginizi çekebilir → Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi → TIKLAYINIZ

Zerdeçallı Süt Zararları ve Yan Etkileri

-Zerdeçallı süt zararları veya yan etkileri olmasa da, hem süt hem de zerdeçal alerjen besinlerdir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde tüketilmesi önerilmektedir.

-Besin alerjileri genellikle ciltte kızarıklık, kaşıntı veya bağırsak sorunları şeklinde belirti verir.

-Eğer süte veya zerdeçala alerjiniz olduğunu fark ederseniz zerdeçallı süt içmeyi hemen kesmelisiniz. Buna rağmen alerjik reaksiyon geçmiyorsa, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

-Sadece laktoz alerjiniz varsa, laktozsuz süt tercih edebilirsiniz.

-Zerdeçallı sütün aşırı tüketimi hazımsızlık, ishal, mide yanması, mide bulantısı gibi sorunlara sebep olabilir.

-Uzmanlar günde bir bardaktan fazla tüketilmemesini önermektedir.

-Zerdeçal, hamilelere ve emziren kadınlara önerilmez. Dolayısıyla bu süreçlerde zerdeçallı süt içilmemelidir.

-Düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa, zerdeçal bu ilaçlar etkileşime girebilir. Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, zerdeçal tüketimini mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Zerdeçallı Süt Ne Zaman İçilir?

_Zerdeçallı süt günün her saatinde içilebilir.

_Eğer sabah içilirse, vücuda enerji verir. Bu sayede günün güzel geçmesine yardımcı olur.

_Yatmadan önce içerseniz kasları gevşetir, sinirleri yatıştırır ve güzel bir uyku çekmenizi sağlar.

_Zerdeçallı süt hiçbir zaman öğün yerine geçmez, ancak dilerseniz ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Zerdeçallı Süt Zayıflatır mı?

Zerdeçallı süt vücutta depolanan yağların parçalanmasına katkıda bulunur. Bu sayede metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini destekler.

Düzenli olarak tüketildiği takdirde vücutta yağ birikmesini engeller.

Tok tutma özelliği sayesinde açlık hissini baskılar.

Diyet yapıyorsanız, elbette ki diyetisyeninize veya doktorunuza danışarak, programınıza zerdeçallı sütü de ekleyebilirsiniz.

İlginizi çekebilir →Evde nar nasıl yetiştirilir? Nar ağacı bakımı nasıl olmalıdır? Nar fidanı nasıl yetiştirilir? Nar nasıl ayıklanır? → TIKLAYINIZ