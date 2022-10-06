Prag'da özel anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Çekya'da aynı masada bir araya getirdi. O özel anlar kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Prag'a gitti.

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Çekya'nın başkenti Prag'a yapacağı ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu özel anlar ise kameralara yansıdı.

İşte ikilinin buluşmasından kareler: