Posta dağıtıcısının darbedildiği anlar kamerada! “Evrakımı neden teslim etmedin?” deyip saldırdı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde evrak teslimi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, posta dağıtım şirketinde görevli 22 yaşındaki Berat M., evrak bırakmak için mahalle muhtarlığına geldiği sırada arkasından gelen bir şahsın saldırısına uğradı. Kendi evraklarının teslim edilmiş gösterildiğini ancak kendisine ulaştırılmadığını öne süren şahıs, posta dağıtıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, dağıtıcıyı darp etti.

O anlar kameraya yansıdı

Muhtarlıkta yaşanan darp olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıya uğrayan Berat M., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince tahkikat başlatıldı.