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Aktüel İstanbul'da korku dolu anlar! Tek bir hata faciaya yol açabilirdi... Gökdelenin çatısında ölümcül çekim
Aktüel

İstanbul'da korku dolu anlar! Tek bir hata faciaya yol açabilirdi... Gökdelenin çatısında ölümcül çekim

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İstanbul Bağcılar’da içerik üreticisi Mustafa Kurt, hiçbir güvenlik önlemi almadan bir gökdelenin çatısında çekim yaptı. Dar bölümlerde uzanan ve çatının en uç noktasına kadar ilerleyen Kurt’un görüntüleri izleyenlerin yüreğini ağza getirdi.

İstanbul Bağcılar’da bir gökdelenin çatısına çıkan içerik üreticisi Mustafa Kurt, hiçbir güvenlik önlemi almadan çatının en uç noktasına kadar ilerledi. Yüksekliğe aldırış etmeden çekim yapan Kurt’un tehlikeli hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

 

Hiçbir önlem almadı

Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan çatının üzerinde çekim yapan Kurt, kimi zaman dar bir bölümde uzanarak görüntü aldı, kimi zaman da çatının en uç noktasına kadar ilerleyerek kamera karşısına geçti. Kurt’un yüksekliğe aldırış etmeden gerçekleştirdiği çekimler sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medya hesabından yayınlandı.

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