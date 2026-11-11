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Gündem Sıcak gelişme: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı
Gündem

Sıcak gelişme: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı

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Sıcak gelişme: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) üst düzey görev değişikliği yaşandı. Kurumun Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevinden ayrıldığı bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevinden ayrıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kavcıoğlu’ndan görevini bırakması istendi. Bu gelişmenin ardından Kavcıoğlu’nun BDDK Başkanlığı görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Kavcıoğlu, "Son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim." dedi.

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Yorumlar

Abdullah

Bu adam gittiği heryerde başarısız oldu, neden hala görev veriliyor anlamıyorum

Affını milleten iste, milletten!

Afını istemişmiş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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