Sıcak gelişme: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) üst düzey görev değişikliği yaşandı. Kurumun Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevinden ayrıldığı bildirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevinden ayrıldığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kavcıoğlu’ndan görevini bırakması istendi. Bu gelişmenin ardından Kavcıoğlu’nun BDDK Başkanlığı görevinden ayrıldığı öğrenildi.
Kavcıoğlu, "Son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim." dedi.
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