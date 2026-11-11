Kimse onlarla yan yana gözükmek istemiyor! Cüzzamlı ülke: İsrail!

Akşam yazarı Yusuf Alabarda, bugünkü köşe yazısında ABD seçimlerinin ardından İsrail'in Washington'daki konumunu ve Tel Aviv yönetiminin karşı karşıya kaldığı siyasi tabloyu değerlendirdi.

ABD'de İsrail'e yönelik tepkilerin artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığını belirten Alabarda, Başkan Donald Trump'ın açıklamalarına dikkat çekti.

"SAVAŞIN BÜTÜN MALİYETLERİNİ GERİ ÖDEYECEKLER"

Trump'ın 8 Kasım'da CBS televizyonuna yaptığı açıklamaları hatırlatan Alabarda, ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki askerî harcamalara ilişkin şu sözlerini aktardı:

"Bütün bunlar sona erdiğinde koruduğumuz ülkeler, savaş için üstlendiğimiz bütün maliyetleri bize geri ödeyecek."

Alabarda, bu açıklamayı İsrail'in yıllardır yararlandığı siyasi dokunulmazlığın sarsılması olarak değerlendirdi.

"İSRAİL AMERİKAN SİYASETİNDE CÜZZAMLI BİR HASTAYA DÖNÜŞTÜ"

Washington'da İsrail'e verilen desteğin giderek tartışmalı hâle geldiğini ifade eden Alabarda, Amerikan kaynaklarının ve askerlerinin Tel Aviv'in bölgesel politikaları uğruna kullanıldığı yönündeki eleştirilerin güçlendiğini belirtti.

Yazar, gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

"İsrail bugün, Amerikan iç siyasetinde cüzzamlı bir hastaya dönüşmüş durumda. Washington'daki merkez siyasetçiler, Kongre üyeleri ve hatta geleneksel müttefikler bile artık Tel Aviv'le aynı fotoğraf karesinde yer almaktan imtina ediyor."

"TEMİZ SAYFA KABİNESİ" DE ÇARE OLAMAYACAK

İsrail'de Gadi Eizenkot'un yeni hükümet kurma çalışmalarına da değinen Alabarda, Tel Aviv'in uluslararası alanda kaybettiği meşruiyeti yeniden kazanmasının son derece zor olduğunu belirtti.

Eizenkot'un önündeki görevin yalnızca koalisyon oluşturmak olmadığını vurgulayan yazar, İsrail'in dünyaya yeni bir başlangıç görüntüsü vermeye çalıştığını ancak bunun neredeyse imkânsız olduğunu kaydetti.

"EN BÜYÜK MÜTTEFİKİNİN VİCDANINDA DA TÜKENMİŞ DURUMDA"

İsrail'in yalnızca askerî cephelerde değil, ABD kamuoyunda da ağır bir siyasi kayıp yaşadığını ifade eden Alabarda, yazısında şu çarpıcı değerlendirmeye yer verdi:

"İsrail, sadece güney ve kuzey cephelerinde değil en büyük müttefikinin vicdanında da tükenmiş vaziyettedir. Ve bu cüzzamlı ülke fotoğraf karesine girecek bir müttefik dahi bulamamaktadır."