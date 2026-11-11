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Dünya İsrail'in kalleş saldırısı sonrası 3 şehit
Dünya

İsrail'in kalleş saldırısı sonrası 3 şehit

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İsrail'in kalleş saldırısı sonrası 3 şehit

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'de 3 Filistinliyi şehit etti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki el-Cela Caddesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mezarlığı yakınlarında bulunan bir evin çatısının hedef alındığı saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri ile yaralananlar Şifa Hastanesi'ne getirildi.

 

Sağlık alanındaki kaynaklar, evinin çatısının hedef alınması sonucu hayatını kaybeden kişinin 44 yaşındaki Hani el-Hudari olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları da Hudari'nin evinin çatısında bidonlara su doldururken İsrail ordusu tarafından hedef alındığını aktardı.

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Yorumlar

Abdullah

Hamaslı terörist ateş edip sivillerin arasına saklanıyor, İsrail vurunca da siviller vuruldu diye haber yapılıyor. Hamas'ın yıllardır yaptığı bir yöntem, geçeceksin o işleri
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