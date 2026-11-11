Lukaku'da haberler kötü: Kadro dışı kaldı: Yok artık!
Belçika Milli Takımı, Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
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Belçika Milli Takımı, Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Belçika Milli Takımı, Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Tecrübeli golcü oyuncunun kalçasından hafif bir sorun yaşadığı için A Milli Takımımız ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyeceği duyuruldu.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.
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