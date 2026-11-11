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Spor Fenerbahçe yolları ayırdı… Liverpool’u deviren Kuyt dönemi bitti
Spor

Fenerbahçe yolları ayırdı… Liverpool’u deviren Kuyt dönemi bitti

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fenerbahçe, yardımcı antrenör olarak görev yapan Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını açıkladı. Liverpool karşısında alınan 3-2’lik galibiyette önemli rol oynayan Kuyt’ın geleceği, teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu’nun gelmesinin ardından merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertli kulüp, yardımcı antrenör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yolun açık olsun Dirk” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde:

Teşekkürler Dirk Kuyt!

Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

Yolun açık olsun Dirk!

İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından takımın başında 2 maça çıktı

Fenerbahçe, İsmail Kartal dönemi sonrasında teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmadan önce Dirk Kuyt yönetiminde 2 maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli ekip, ligde konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise İngiltere'nin Liverpool takımını 3-2 yenmişti.

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