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Dünya 11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler
Dünya

11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler

Yeniakit Publisher
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11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde kayıp olarak aranan 11 aylık Koah Sharpe, ormanlık alanda bir köpek kafesi içinde havluya sarılı ve sığ bir çukura gömülü halde sağ bulundu.

ABD’de akılalmaz bir kayıp vakası yaşandı. Yaklaşık 24 saat toprak altında kalan bebek, ağlayarak hayata tutundu.

 

Havlu detayı

Güney Carolina eyaletinde kayıp olan bebek toprak altına gömülü halde bulundu. Lexington County Şerifi Jay Koon, Koah Sharpe isimli 11 aylık bebeğin ormanlık alanda bir köpek kafesi içerisinde havluya sarılı halde sığ bir çukura gömülü olarak bulunduğunu açıkladı. Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında gömülü kaldığını düşündüklerini ifade ederek, "Birkaç dakika önce 11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk" dedi.

 

Babası hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandı

Koon, bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Şerif, başka suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

 

Annesi bebeği babasına emanet etmiş

Koon, annenin bebeği dışarı çıktığı sırada babasına bıraktığını ve pazartesi günü kaybolduğunu belirterek, bebeğin kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine yetkililerin geniş çaplı arama çalışması başlattığını aktardı. Koon, arama ekibinin Comer'ın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprakları fark etmesi üzerine bebeğin bulunduğunu söyledi.

 

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

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