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Gündem İBB'nin metro inşaatında facia: 1 işçi yaralandı
Gündem

İBB'nin metro inşaatında facia: 1 işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İBB'nin metro inşaatında facia: 1 işçi yaralandı

İBB'nin Ümraniye'deki metro inşaatında büyük bir faciadan dönüldü. Meydana gelen olayda vinç devrilirken 1 işçi yaralandı.

Ümraniye'de metro hattı çalışma alanındaki vinç bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, devrilen vinç korkuluklar kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

 

Olay, saat 09.30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanında henüz bilinmeyen nedenden vinç devrildi. Devrilen vinç üst geçit bariyerlerine sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, devrilen vinç korkuluklar kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Trafikte kısa süreli yoğunluğa neden olan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Yorumlar

Doğrusu

Hani İBB Metro yapmıyordu felaket olunca İBB metrosu mu oldu Bırakın bu işleri Allah aşkına ya
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