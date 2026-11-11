Dokunulmazlığı kaldırmaya yürekleri yok

Buğra Kardan İstanbul

Boğazlarına kadar yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve rüşvet skandallarına battıkları halde gittikleri her yerde düzmece belgeleri ve hayali listeleri sallayarak iktidar temsilcilerine “Yargıya hesap verin” diye bas bas bağıran YP’liler, sıra kendi kirli çamaşırlarına gelince kaçacak delik arıyor. 63 dokunulmazlık dosyası TBMM’ye gönderilen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile “zincirleme rüşvet” fezlekesi hazırlanan Veli Ağbaba’nın yanı sıra Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır gibi isimler kendilerine dokunulacak endişesini taşırken, vurguncu başı Ekrem İmamoğlu’nun bir dönem avukatlığını yapan; para kuleleri skandalında adı geçen; rüşvetleri ve komisyonları evinde sakladığı sanık itiraflarına yansıyan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de milletvekilliği zırhının arkasına sığındı.

BAKAN GÜRLEK’TEN HODRİ MEYDAN

Adalet Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında hedef aldığı Bakan Akın Gürlek’in, “Senin de benim de dokunulmazlığımı kaldıralım, var mısın” resti karşısında dut yemiş bülbüle dönen Özer suspus oldu. Toplumda dokunulmazlıkların kaldırılması beklentisinin güçlendiği, CHP’den de bu yönde açıklamaların yapıldığı döneme denk gelen bu çıkış karşısında YP kanadının dilini yutması, “Dokunulmazlıkları kaldırmaya yürekleri yok” eleştirilerini beraberinde getirdi. YP’li Bülent Tezcan’nın ise, “Siz devlet değilsiniz, kendinizi devlet yerine koymayın” sözleri üzerine Gürlek, “Kızınız ve damadınız ne zaman gelecek?” diye sordu. Afallayan Tezcan, “Onu siz soramazsınız, savcı sorar. Siz savcı mısınız?” diyerek evleyip geveledi. Kuşadası Belediyesindeki rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar, İngiltere’de firari olarak bulunuyor.

YP TAYFASININ ETEKLERİ TUTUŞTU

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu: “Milletvekillerinin oylarının ve fikirlerinin teminat altında olması makuldür. Ancak birkaç senedir ülkemizde karşı karşıya kalınan sıkıntılar olduğu açıktır. Belediye başkanları, bürokratlar ve milletvekilleriyle ilgili tahkikatlar bulunduğu aşikârdır. Burada arsızlığa, hırsızlığa, yolsuzluğa bulaşanların milletvekili unvanını taşısalar da hukukun emrine uygun olarak yargılanmaları esastır. Nihayetinde herkes, kanun önünde eşittir. Dokunulmazlık zırhı hiçbir milletvekiline, makam sahibine yanlış yap, ‘namussuzluk yap’ demez. O nedenle şaibelere karışanların dokunulmazlıkları kaldırılmalı, yargılanmalarına imkân tanınmalı. Özel ve arkadaşları, sorumsuz olmadıklarını anlamalı. YP’li arkadaşlarımız kendilerini devletin maliki sanıyorlar. O nedenle CHP’liler ve YP’liler, kanunları hiçe saydılar. Hokkabazca yürüdüler. Kendilerini elit bir zümre, dokunulmaz zannettiler ama yanıldılar. Neler oldu neler! Tek tek hesap soruluyor. Sıra milletvekillerine de geldi. Özel ve arkadaşlarını ‘Maşanın ucu bize dokunur mu’ korkusu sardı. O nedenle Özer, Gürlek’in ‘Hodri meydan’ demesini takiben dokunulmazlık konusunda iki kelime edemedi. Ancak korkunun ecele faydası yok. Yürekli olunmalı, adaletten kaçılmamalı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından, yargılamaya gidilmesinden çekinilmemeli.”

YARGIDAN KAÇMA TELAŞI

Avukat Emre Tekmen de, şunları ifade etti: “Bunlar her platformda yalan haberlere ve uyduruk iddialarla gaza gelerek Bakanlara ‘yargılanıp aklanın’ diye çatmaktadırlar. Kendi günahları hatırlatılınca da sır olmaktadırlar. Bu müfteri siyasetin bir örneği de Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi kapsamında resmî belgede sahtecilik suçunu teşkil eden düzmece tapu kayıtlarına sarılarak Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mahkemeyi işaret eden İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer olmuştur. İmamoğlu’nun bir dönem avukatlığını yapan, para kuleleri skandalına karışan Özer’in bütçe görüşmeleri esnasında Gürlek’i hedef alması oldukça yakışıksız bir durumdur. Nitekim Gürlek’in teklifi karşısında susmasıyla YP’lilerin cesaretsizlikleri ve samimiyetsizlikleri tescillenmiştir. Dokunulmazlığı milletvekillerine suç işleme imtiyazı tanıyan mutlak bir cezasızlık zırhı değil, yalnızca geçici bir muhakeme engelidir. Düzmece belgelerle iftira suçunu işleyip, iş dokunulmazlıkların kaldırılarak bağımsız mahkemeler önünde adil bir yargılamaya tabi tutulmaya geldiğinde geri adım atılması, dosyalarda bulunan somut delillerden ve sanık itiraflarından duyulan korkunun neticesidir. Kendine güvenen hiçbir siyasetçi, muhakeme engelinin kaldırılması çağrısı karşısında sessiz kalmaz. Bu durum iflas ettiklerini ortaya koymaktadır.”