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Gündem Ağaç A.Ş. yandaş çiftliğine dönmüş
Gündem

Ağaç A.Ş. yandaş çiftliğine dönmüş

Yeniakit Publisher
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Ağaç A.Ş. yandaş çiftliğine dönmüş

Sayıştay raporu, yolsuzluktan tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı “İmamoğlu Suç Örgütü” iddianamesinde yer alan 143 suçtan 11’inin, ek iddianamede yer alan 12 yeni eylemin ise tamamının gerçekleştiği iştirak şirketi Ağaç A.Ş.’nin yandaş çiftliğine döndüğünü ortaya çıkardı.

Türkiye’yi talan eden İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde yer alan 143 suçtan 11’inin, ek iddianamede yer alan 12 yeni eylemin ise tamamının gerçekleştiği İBB iştirak şirketi Ağaç A.Ş’nin yandaş çiftliğine döndüğü ortaya çıktı. Kurumda liyakatli personelin işten atılarak, yerine eş-dost-akrabaların doldurulduğu 2025 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’na yansıdı. Raporda 59 adet usulsüzlük tespit edilirken, İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ne aykırı olarak eş, çocuk ve kardeş olan kişilerin şirkette istihdam edildiği belirtildi.

ÇOCUK, EŞ, DOST, KARDEŞ

Yapılan incelemede; İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimde 1 personelin eşinin, 1 personelin çocuğunun, 1 personelin ise kardeşinin işe alındığı, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimde 3 personelin kardeşlerinin, 1 personelin eşinin istihdam edildiği, Teknik Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimde ise 2 personelin eşlerinin işe alınarak şirket bünyesinde istihdam edildikleri kaydedildi.

 

AKİT O İSİMLERİ BULDU

Edindiğimiz bilgilere göre o liyakatsiz yandaşlar şöyle:

Tutuklu Genel Müdür Ali Sukas’ın yeğeni Selçuk Hartomacıoğlu, Filo Şefi olarak görev yapıyor.
Eski Genel Müdür Yardımcısı Muammer Ali Özdil’in teyzesinin oğlu Mustafa Aydoğan’ın Lojistik Şefi olarak çalıştığı ifade ediliyor.
Bilişim Şefi Bedir Orhan’ın kayınbiraderi Mehmet Aydın, eniştesinin biriminde ‘uzman’ kadrosunda yer alıyor.
Talihli kayınço Mehmet Aydın’ın eşi Eda Kazancı’nın, İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı olarak çalıştığı ifade ediliyor.

Rapora girmeyenler ise şöyle:

“Yapım Müdürü olarak görev alan İlknur Şişman’ın eşi Bilal Şişman, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde müdür.
Genel Müdür Vekili Banu Saraçlar’ın komşusu Mutlu Carıtay’ın ayna zamanda Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı görevini birlikte yürüttüğü belirtiliyor.
Filo Müdürü Olgu Kahveci’nin de Banu Saraçlar’ın aile dostu olduğu ifade ediliyor.

 

İSRAF DA TAM GAZ

Ağaç A.Ş’de israf ve kadrolaşma tam hız devam ediyor. Şirketin hiçbir projesi olmadığı halde Banu Saraçlar’ın şirkete atadığı yönetici bolluğu dikkat çekiyor. Adeta iflasın eşiğine gelen ve üreticilerin çiçek parasını bile ödeyemeyen şirkette; 1 Genel Müdür, 5 Genel Müdür Yardımcısı, 10 Müdür, 25 Şef, 22 Sorumlu, 3 Danışman, 2 Hukuk Müşaviri görev yapıyor.

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