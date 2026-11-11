Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor
Galatasaray’da devre arası transfer döneminde bazı bölgelere takviye planlanıyor. Sarı kırmızılıların kış döneminde üç bölgeye en az 3 transfer yapması bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’da devre arası transfer döneminde bazı bölgelere takviye planlanıyor. Sarı kırmızılıların kış döneminde üç bölgeye en az 3 transfer yapması bekleniyor.
Ligde liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi’nde de çıkışa geçen sarı kırmızılılar için transfer planlaması başladı. Galatasaray'da özellikle de Avrupa'da bir üst tura çıkılması durumunda en az 3 transfer hedefleniyor.
TRT Spor’un haberine göre, sarı kırmızılılarda savunmaya bir sol stoper takviyesi düşünülüyor. Bu bölgeye yerli ya da +4 yabancı kontenjanına uygun bir isim öncelikli.
Teknik ekip orta sahaya da bir takviye istiyor. Yabancı kontenjanındaki duruma göre bu bölgeye tecrübeli ve yıldız sayılabilecek bir isim düşünülüyor. Orta sahaya 6-8 numara oynayabilen bir futbolcu öncelikli sırada bulunuyor.
Kadroya bir sağ bek eklemesinin yapılması da seçenekler arasında. Özellikle de Singo’nun stoper bölgesinde oynatılacak olmasından dolayı Sallai’ye alternatif bir isim oluşturulabilir.
Kadrodaki ana plandan ayrılan bir futbolcu olması durumunda da ek transferler için rota çizilecek.
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