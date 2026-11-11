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Spor
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Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor

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Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor

Galatasaray’da devre arası transfer döneminde bazı bölgelere takviye planlanıyor. Sarı kırmızılıların kış döneminde üç bölgeye en az 3 transfer yapması bekleniyor.

#1
Foto - Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor

Ligde liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi’nde de çıkışa geçen sarı kırmızılılar için transfer planlaması başladı. Galatasaray'da özellikle de Avrupa'da bir üst tura çıkılması durumunda en az 3 transfer hedefleniyor.

#2
Foto - Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor

TRT Spor’un haberine göre, sarı kırmızılılarda savunmaya bir sol stoper takviyesi düşünülüyor. Bu bölgeye yerli ya da +4 yabancı kontenjanına uygun bir isim öncelikli.

#3
Foto - Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor

Teknik ekip orta sahaya da bir takviye istiyor. Yabancı kontenjanındaki duruma göre bu bölgeye tecrübeli ve yıldız sayılabilecek bir isim düşünülüyor. Orta sahaya 6-8 numara oynayabilen bir futbolcu öncelikli sırada bulunuyor.

#4
Foto - Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor

Kadroya bir sağ bek eklemesinin yapılması da seçenekler arasında. Özellikle de Singo’nun stoper bölgesinde oynatılacak olmasından dolayı Sallai’ye alternatif bir isim oluşturulabilir.

#5
Foto - Devre arası transfer planı netleşti! Galatasaray'da en az 3 transfer hedefleniyor

Kadrodaki ana plandan ayrılan bir futbolcu olması durumunda da ek transferler için rota çizilecek.

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