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Gündem Ziyaretçilere sürpriz karşılama: COP31’de mehteran takımı coşkusu
Gündem

Ziyaretçilere sürpriz karşılama: COP31’de mehteran takımı coşkusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen COP31 İklim Zirvesi’nde dünyanın dört bir yanından kente akın eden konuklara unutulmaz bir sürpriz yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 50 kişilik Mehteran Takımı'nın görkemli gösterisi ve tarihi marşlarıyla karşılanan yabancı delegeler, Türk kültürünün ve tarihinin ihtişamına hayran kaldı. Zirve alanında yükselen fetih marşlarına alkışlarla tempo tutan konuklar, o anları cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı.

COP31 için Antalya’ya gelen konuklar, 50 kişilik mehteran takımı eşliğinde mehter marşıyla karşılandı. Zirveye katılmak üzere kente gelen yabancı heyetler, Türk kültürünün ve tarihinin simgelerinden mehter gösterisiyle karşılandı.

Antalya'da düzenlenen COP31'de 3'üncü gün etkinliklerle sürüyor. Zirve kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Takımı, ziyaretçilere özel bir gösteri sundu. Mehteran Takımı, dünyanın dört bir yanından gelen delegasyonları ve ziyaretçileri ağırlayan alanın girişinde, geleneksel marşları seslendirdi.

Tarihi üniformaları ve görkemli performanslarıyla dikkati çeken Mehteran bölüğü, özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Marşlara alkışlarla tempo tutan katılımcılar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. 

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Yorumlar

Fonzilerin listesi nerde?

Millet fonzilerin listesini bekliyor, dalga mı geçiyonuz?

Abdullah

İşin komik yanı mehteran Osmanlıda yoktu. Mehteran tarihini bir araştırsaydınız keşke.
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