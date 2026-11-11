Levent Gültekin'den çarpıcı analiz: "Erdoğan Atatürkçülerin iktidarını yıktı!"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medyada paylaşılan video kesitinde AK Parti öncesindeki devlet yönetimini değerlendirdi. Atatürkçü kadroların askerî ve bürokratik atamalarda belirleyici olduğunu söyleyen Gültekin, "Atatürkçülerin iktidarında insanlar Atatürk'ten nefret ettiler" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Levent Gültekin'in Türkiye'nin siyasi geçmişine ilişkin değerlendirmeleri sosyal medyada gündeme geldi. Gültekin, AK Parti iktidarından önce devlet kurumlarında Atatürkçü kadroların belirleyici olduğunu öne sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu düzeni değiştirdiğini ifade etti.
"KİMİN KOMUTAN, KİMİN SAVCI OLACAĞINA ATATÜRKÇÜLER KARAR VERİRDİ"
AK Parti öncesindeki devlet yönetimine ilişkin görüşlerini paylaşan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti'den önce iktidar Atatürkçülerin iktidarıydı. Kimin orduda komutan olacağına, kimin savcı olacağına, kimin rektör olacağına Atatürkçüler karar verirdi."
"ATATÜRKÇÜ DEĞİLSE HİÇBİR MEMURİYETE GETİRİLMEZDİ"
Devlet kadrolarındaki atamalarda ideolojik tercihlerin etkili olduğunu öne süren Gültekin, "Atatürkçü değilse hiçbir memuriyete getirilmezdi" sözleriyle geçmiş döneme yönelik eleştirisini sürdürdü.
"İŞTE ERDOĞAN ATATÜRKÇÜLERİN İKTİDARINI YIKTI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle devlet yönetimindeki güç dengelerinin değiştiğini ifade eden Gültekin, "İşte Erdoğan Atatürkçülerin iktidarını yıktı" dedi.
Gültekin'in açıklamasında dikkat çeken bir diğer ifade ise "Atatürkçülerin iktidarında insanlar Atatürk'ten nefret ettiler" sözleri oldu.
Gazetecinin açıklamaları, AK Parti öncesindeki bürokratik yapı ve Atatürkçülük anlayışına yönelik kendi siyasi değerlendirmelerini yansıtıyor.
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