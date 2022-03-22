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Spor Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Spor

Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın perşembe günü Portekiz ile karşılaşacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 12:47:00 -
Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Marco Fritz, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.

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