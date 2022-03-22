Portekiz-Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı şifresiz mi? Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’ler
A Milli Futbol Takımımız, Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını oynayacak. Portekiz-Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek. Cristiano Ronaldo’nun kaptanlığında Portekiz ekibi, A Milli Takımımızı ağırlayacak.Ffutbolseverler, ''Milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu Hollanda'nın ardından 2. sırada bitiren A Milli Takım, Katar biletini almak için Play-Off oynayacak. Porto'ya gelen ay-yıldızlı ekip, Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı Sao Miguel Stadı'nda Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Portekiz – Türkiye play off turu saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?
Elemelerde G Grubu'nda ikinci olan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Play-off yarı finalinde Portekiz ile eşleşen milliler, tek maç üzerinden oynanacak yarı final karşılaşmasını kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak. FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22.45’te (TSİ) başlayacak. Portekiz-Türkiye maçı TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Milliler, Portekiz'i elemesi durumunda İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Portekiz'e yenilmesi halinde ise yine aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek.
Türkiye 2022Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadro
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.
Portekiz-Türkiye muhtemel 11'ler
PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak