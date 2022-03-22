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Spor Portekiz-Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı şifresiz mi? Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’ler
Spor

Portekiz-Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı şifresiz mi? Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz ile 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını oynayacak. Portekiz-Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek. Cristiano Ronaldo’nun kaptanlığında Portekiz ekibi, A Milli Takımımızı ağırlayacak.Ffutbolseverler, ''Milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 13:06:00 - 2022-03-22 13:07:56
Portekiz-Türkiye maçı saat kaçta? Portekiz-Türkiye maçı şifresiz mi? Portekiz-Türkiye maçı muhtemel 11’ler

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu Hollanda'nın ardından 2. sırada bitiren A Milli Takım, Katar biletini almak için Play-Off oynayacak. Porto'ya gelen ay-yıldızlı ekip, Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı Sao Miguel Stadı'nda Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Portekiz – Türkiye play off turu saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

Elemelerde G Grubu'nda ikinci olan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Play-off yarı finalinde Portekiz ile eşleşen milliler, tek maç üzerinden oynanacak yarı final karşılaşmasını kazanması durumunda İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak. FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22.45’te (TSİ) başlayacak. Portekiz-Türkiye maçı TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Milliler, Portekiz'i elemesi durumunda İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Portekiz'e yenilmesi halinde ise yine aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye 2022Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadro

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu​​​​​​​, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

Portekiz-Türkiye muhtemel 11'ler

PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak

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