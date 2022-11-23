Portekiz - Gana maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz - Gana hangi kanalda canlı yayınlanacak? Portekiz Gana ilk 11'leri kadroları! 2022 Dunya Kupasi hangi kanalda?

H Grubu'nda Portekiz ve Gana'nın diğer rakipleri ise Güney Kore ile Uruguay. Hiç şüphesiz ki Portekiz-Gana maçında bütün gözler Cristiano Ronaldo'nun üstünde olacak. Ronaldo, Portekiz-Gana maçı öncesinde Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Kariyerindeki ilk Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun, Portekiz-Gana maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Portekiz-Gana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Portekiz-Gana maçına dair bütün detayları ve Dünya Kupası'na dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Katar 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile Gana karşı karşıya geliyor. Kariyerinde ilk defa Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Portekizli dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, gözünü Gana karşılaşmasına dikmiş durumda.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Manchester United'tan ayrılan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme oturmuştu. Ronaldo Portekiz-Gana maçı öncesinde sözleşmesini feshetti.

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Portekiz-Gana maçı öncesinde Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Ronaldo'ya başarılar dilendi.

Portekiz - Gana maçını canlı takip edeceğiz...

PORTEKİZ - GANA MAÇI

DÜNYA KUPASI HABERLERİ

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Gana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Gana maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - GANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - Gana maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

2022 Dünya Kupası maçı hangi kanalda?

Saat 22.00'da başlayan mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Dünya Kupası maç programı:

Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak A Grubu karşılaşması saat 18.00'de başlayacak, TRT1,TRT4K ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brezilya Serie A maçları hangi kanalda? Dünya Kupası yayıncısı TRT, frekansında güncellemeye gittiğini duyurdu.

Milli takımı Dünya Kupası TRT, frekans bilgileri için TIKLAYINIZ

Portekiz Dünya Kupası kadrosu

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers FC), Rui Patrício (AS Roma)

Savunma: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund;

Orta saha: Joao Palhinha (Fulham FC), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG), William Carvalho (Real Betis)

Forvet: Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Joao Félix (Atlético Madrid), Rafael Leao (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga).

Gana Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Lawrence Ati-Zigi (St Gallen)

Danlad Ibrahim (Asante Kotoko)

Manaf Nurudeen (Eupen)

Defans: Joseph Aidoo (Celta Vigo)

Daniel Amartey (Leicester City)

Abdul-Rahman Baba (Reading)

Alexander Djiku (Racing Strasbourg)

Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion)

Gideon Mensah (AJ Auxerre)

Denis Odoi (Club Brugge)

Mohammed Salisu (Southampton)

Alidu Seidu (Clermont Foot)

Orta Sahalar: Andre Ayew (Al Sadd)

Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam)

Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg)

Elisha Owusu (Gent)

Thomas Partey (Arsenal)

Salis Abdul Samed (Racing Lens)

Forvetler: Daniel Afriyie (Hearts of Oak)

Jordan Ayew (Crystal Palace)

Osman Bukari (Red Star Belgrade)

Issahaku Abdul Fatawu (Sporting Lisbon)

Antoine Semenyo (Bristol City)

Kamal Sowah (Club Brugge)

Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes)

Inaki Williams (Athletic Bilbao)

Dünya Kupası maçları ne zaman?

2022 FIFA KATAR DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

23 Kasım E İspanya vs Kosta Rika 19.00

23 Kasım E Almanya vs Japonya 16.00

23 Kasım F Belçika vs Kanada 22.00

23 Kasım F Fas vs Hırvatistan 13.00

24 Kasım G Brezilya vs Sırbistan 22.00

24 Kasım G İsviçre vs Kamerun 13.00

24 Kasım H Portekiz vs Gana 19.00

24 Kasım H Uruguay vs Güney Kore 16.00

25 Kasım A Katar vs Senegal 16.00

25 Kasım A Hollanda vs Ekvador 19.00

25 Kasım B İngiltere vs ABD 22.00

25 Kasım B Galler vs İran 13.00

26 Kasım C Arjantin vs Meksika 22.00

26 Kasım C Polonya vs Suudi Arabistan 16.00

26 Kasım D Fransa vs Danimarka 19.00

26 Kasım D Tunus vs Avustralya 13.00

27 Kasım E İspanya vs Almanya 22.00

27 Kasım E Japonya vs Kosta Rika 13.00

27 Kasım F Belçika vs Fas 16.00

27 Kasım F Hırvatistan vs Kanada 19.00

28 Kasım G Brezilya vs İsviçre 19.00

28 Kasım G Kamerun vs Sırbistan 13.00

28 Kasım H Portekiz vs Uruguay 22.00

28 Kasım H Güney Kore vs Gana 16.00

29 Kasım A Hollanda vs Katar 18.00

29 Kasım A Ekvador vs Senegal 18.00

29 Kasım B Galler vs İngiltere 22.00

29 Kasım B İran vs ABD 22.00

30 Kasım C Polonya vs Arjantin 22.00

30 Kasım C Suudi Arabistan vs Meksika 22.00

30 Kasım D Tunus vs Fransa 18.00

30 Kasım D Avustralya vs Danimarka 18.00

1 Aralık E Japonya vs İspanya 22.00

1 Aralık E Kosta Rika vs Almanya 22.00

1 Aralık F Hırvatistan vs Belçika 18.00

1 Aralık F Kanada vs Fas 18.00

2 Aralık G Kamerun vs Brezilya 22.00

2 Aralık G Sırbistan vs İsviçre 22.00

2 Aralık H Güney Kore vs Portekiz 18.00

2 Aralık H Gana vs Uruguay 18.00

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

2022 DÜNYA KUPASI STADYUMLARI

Şehir - Stadyum - Kapasite

Lusail Lusail Iconic Stadium 80,000

Al Khor Al Bayt Stadium 60,000

Doha Stadium 974 40,000

Doha Al Thumama Stadium 40,000

Al Rayyan Education City Stadium 45,350

Al Rayyan Ahmad bin Ali Stadium 44,740

Al Rayyan Khalifa International Stadium 40,000

Al Wakrah Al Janoub Stadium 40,000