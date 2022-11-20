Milli takımı Dünya Kupası: Ekvador'un golü neden iptal edildi? Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? Katar 0-2 Ekvador maç özeti

Ekvador, Katar'a karşı Dünya Kupası'nın açılış maçında Enner Valencia ile erken bir gol buldu. Ancak bu gol, geçerli sayılmadı. Sosyal medyada pozisyonda ofsayt olmadığını iddia edenler çoğunluktaydı. Topu uzaklaştırmak için kalesini terk eden ancak meşin yuvarlağı kaçıran Katar kalecisi Saad Al Sheeb'in büyük hatası, Ekvador'a gol için büyük bir fırsat verdi ve Enner Valencia kısa mesafeden topu ağlara gönderdi.

Ancak Ekvador'daki kutlamalar, VAR'ın incelemesi sonrasında golün iptal edilmesiyle birlikte kısa sürdü.

GOL NEDEN VERİLMEDİ?

Valencia'nın golü, Felix Torres'in yaptığı orta esnasında tespit edilen bir ofsayt nedeniyle iptal edildi. Tekrarlar, Ekvador'dan Michael Estrada'nın top ceza sahasına düştüğünde az farkla ofsaytta olduğunu gösterdi.

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ev sahipliğinde başladı. Al-Bayt Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış töreni görsel şölene sahne oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı ise ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. A Grubu’ndaki maçta Ekvador, ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya’dan hakem Daniele Orsato yönetti. Orsato’nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlendi.

Katar 0-2 Ekvador MAÇ ÖZETİ

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ev sahipliğinde başladı. Al-Bayt Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış töreni görsel şölene sahne oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı ise ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. A Grubu’ndaki maçta Ekvador, ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya’dan hakem Daniele Orsato yönetti. Orsato’nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlendi.

Ekvador'da sakatlanan Enner Valencia oyuna devam edemedi, 77. dakikada yerine Cifuentes girdi.

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu. Rekor, kendi ülkelerinde arka arkaya 6 gol atan Eusébio (Portekiz 1966), Paolo Rossi (İtalya 1982) ve Oleg Salenko'ya (Rusya 1994) ait.

Enner Valencia, Dünya Kupası maçlarında 10 şutla 5 gol buldu ve bu alanda Alessandro Altobelli (1966) ile birlikte kupa tarihinin en iyi şut / gol oranını yakaladı. Öte yandan FIFA, ev sahibi ülke Katar ile yapılan görüşmeler sonucunda turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala stadyumlarda alkol satışının yasaklandığını açıkladı. FIFA açıklamasında, "Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. Taraftarlar, Dünya Kupası boyunca eğlence ve canlı müzik alanlarının yer aldığı FIFA Taraftar Festival alanında ise alkol tüketebilecekler.

Ekvadorlu taraftar para işareti yaparak sevindi Katar tribünlerinde tartışma çıktı

Dünya Kupası açılış maçında Ekvadorlu bir taraftar Enner Valencia‘nın Katar’a attığı gol sonrası para işareti yaparak sevindi. Katarlılar Ekvadorlu taraftarın sevinme şekline tepki gösterince kısa süreli tartışma çıktı.

Katar’ın turnuvaya ev sahipliği yaptığı süreç ve ülkedeki insan hakları ihlalleri ile ilgili tartışmalar ve protestolar sürerken bir Ekvador taraftarı, Valencia’nın golünün ardından tribünlere “para” işareti yaptı ve Katarlılarla tartıştı.

Katar’da açılış maçı yapılan Dünya Kupasına “şike” iddialarının gerginliği yansıdı.Yazar ve araştırmacı Amjad Taha’nın haberinde, turnuvanın açılış maçında Ekvador ile karşılaşacak Katar’ın Ekvadorlu oyunculara maçı kaybetmeleri için rüşvet teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

Bugün oynanan Katar-Ekvador maçı da bu iddianın gölgesinde oynandı. Öyle ki bazı Ekvadorlu taraftarlar maçta milli takımları 2-0 öne geçince Katarlılara para işareti yaptı.

Bu hareketlere bazı Katarlılar tepki gösterince tartışma çıktı.

Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), futbolcuların vücutlarındaki 29 farklı bölgeyi aynı anda takip edebilen ve ofsayt kararını en kısa sürede VAR görevlileri ve saha içi hakemleriyle paylaşan bir sistemdir.

Ekvador Milli takımı Maçları: Son durum

DÜNYA KUPASI GRUPLARI... Katar 2022 Dünya Kupası fikstürü ve maç programı

Dünya Kupası'nda yer alan takımlar ve bulundukları gruplar şu şekilde,,,

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 2022

21 Kasım Pazartesi:

İngiltere - İran 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

Senegal - Hollanda 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Amerika - Galler maçı 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1'de de canlı yayınlanacak. Saat 22:00'da

22 Kasım Salı:

Arjantin - Suudi Arabistan 13.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

Danimarka - Tunus 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

Meksika - Polonya 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1

MEKSİKA MİLLİ TAKIM KADROSU

Meksika 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleciler: Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera

Savunma: Kevin Alvarez, Jesus Angulo ,Nestor Araujo?Gerardo Arteaga ,Jesus Gallardo, Hector Moreno ,Cesar Montes, Jorge Sanchez, Johan Vasquez

Orta saha: Edson Alvarez, Roberto Alvarado,Uriel Antuna,Luis Chavez,Andres Guardado,Erick Gutierrez,Hector Herrera,Diego Lainez,Orbelin Pineda,Carlos Rodriguez,Luis Romo,Erick Sanchez,Jesus Corona,Hirving Lozano

Forvet: Rogelio Funes Mori,Santiago Gimenez,Raul Jimenez, Henry Martin,Alexis Vega

Fransa - Avustralya 22.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

23 Kasım Çarşamba:

Fas - Hırvatistan 13.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

Almanya - Japonya 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

İspanya ile - Kosta Rika saat: 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1'de

Belçika ile Kanada saat: 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1'de olacak.

24 Kasım Perşembe:

İsviçre - Kamerun 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

Uruguay - Güney Kore 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

Portekiz - Gana 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1

Brezilya - Sırbistan 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

25 Kasım Cuma:

Galler - İran 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

Katar - Senegal 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Hollanda - Ekvador 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

İngiltere - ABD 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

26 Kasım Cumartesi:

Tunus - Avustralya 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

Polanya - Suudi Arabistan 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

Fransa - Danimarka 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1

Arjantin - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

27 Kasım Pazar:

Japonya -Kosta Rika 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

Belçika - Fas 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Hırvatistan - Kanada 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

İspanya - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

28 Kasım Pazartesi:

Kamerun - Sırbistan 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

Güney Kore - Gana 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

Brezilya - İsviçre 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1

Portekiz - Uruguay 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

29 Kasım Salı:

Ekvador - Senegal 18.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Hollanda - Katar 18.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Galler - İngiltere 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

İran - ABD 22.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba:

Avustralya - Danimarka 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Tunus - Fransa 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Polonya - Arjantin 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Suudi Arabistan - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

1 Aralık Perşembe:

Hırvatistan - Belçika 18.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Kanada - Fas 18.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Japonya - İspanya 22.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Kosta Rika - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

2 Aralık Cuma:

Gana - Uruguay 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Güney Kore - Portekiz 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Sırbistan - İsviçre 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Kamerun - Brezilya 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:

Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi:

Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar:

FİNAL / TRT 1

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?

Katar: Ev sahibi

Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si

Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si

Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si

Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si

Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si

Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si

Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si

İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si

İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si

İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si

Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si

Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si

İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si

Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si

Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si

Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si

Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü

Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü

Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si

Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı

Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı

Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı

Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si

ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü

Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı

Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı

Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı

BİLGİ: Ümit Milli Takım, Polonya ile Hırvatistan'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Pula şehri Medulin bölgesinde yaptığı antrenman ile tamamladı.