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Pompeo ve Kazımi, stratejik müzakereyi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasında yapılması planlanan stratejik müzakere hazırlıklarını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:17:15 -
Pompeo ve Kazımi, stratejik müzakereyi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasında yapılması planlanan stratejik müzakere hazırlıklarını ele aldı.


Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yapan el-Kazımi, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini görüştüklerini belirtti. Pompeo ile el-Kazımi’nin iki ülke arasında yapılması planlanan stratejik müzakere için yapılan hazırlıkları ele aldıklarını belirtildi. Ayrıca petrol fiyatının düşmesinin Irak ekonomisine etkilerini ve Irak’taki son ekonomik durumun ele alındığı bildirildi.


ABD ile Irak arasında 2008 yılında imzalanan stratejik güvenlik anlaşması uyarınca 2011 yılının sonunda ABD askerleri Irak’tan çekilmişti. 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardında ABD askerleri tekrar Irak’a geri döndü.


İran yanlısı Şii gruplar ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesi için Irak hükümetine baskıda bulunmuştu.

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