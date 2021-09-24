Pompalı tüfekle yeğenini vurdu!
Gaziantep'te çıkan kavgada dayısı tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Ömer Özarslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan dayı A. Ö. ve yeğeni Ömer Özarslan (27) arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa ve silahlar kullanıldı. Kavga esnasında A. Ö. pompalı tüfekle yeğeni Özarslan’a ateş etti. Özarslan, karın bölgesine isabet eden saçma ile ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özarslan, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Özarslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Özarslan’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olay yerinden aracıyla kaçan A. Ö’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.