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Yerel Pompalı tüfekle ateş açan şüpheliye gözaltı
Yerel

Pompalı tüfekle ateş açan şüpheliye gözaltı

Bayraklı ilçesinde pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 07:41:00 -
Pompalı tüfekle ateş açan şüpheliye gözaltı

Manavkuyu Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden polis ekipleri bir gencin pompalı tüfekle rastgele ateş açtığını tespit etti.

Polis, isminin M.K. (21) olduğu öğrenilen genci ikna etmeye çalıştı.

Çevreye ateş açmaya devam eden M.K. için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik ikna sonucunda M.K. silahını bırakarak polis ekiplerince gözaltına alındı.
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