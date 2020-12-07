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Ekonomi POMEM personel alımı ne zaman?
Ekonomi

POMEM personel alımı ne zaman?

POMEM 8 bin polis alımı... 2021 PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları ne zaman? 2020 polis maaşları! 2021 polis alım şartları nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:34:00 -
POMEM personel alımı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, 8 bin polis alımına ilişkin detayların yer aldığı duyuru ilanını yayımladı. PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için gün sayan vatandaşlar ne zaman polis memuru alınacağını araştırıyor.

POMEM personel alımı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Başvurular online olarak 8 - 21 Aralık tarihinde yapılacak.

POMEM 27. dönem alımı şartları neler?

POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.

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