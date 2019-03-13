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POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunları arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları duyuruldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 07:07
POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek ve kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu.

Adaylar sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "https://www.egm.gov.tr"​ internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının ​"http://www.pa.edu.tr"​ internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Sınavı asıl olarak kazanan adayların intibak eğitiminin başlayacağı 18 Mart 2019 günü saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Adaylara, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 07:50
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü

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