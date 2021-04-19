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Eğitim POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?
Eğitim

POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?

POMEM eğitim sonu sınavı polis olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda POMEM eğitim sonu sınavının ne zaman yapılacağı bir süredir merak ediliyordu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınav tarihi ve saati belirlendi, adaylara duyuruldu. Peki, POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:59:00 -
POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?

2021 POMEM sınavı ne zaman saat kaçta? PMYO POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman saat kaçta sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınav tarihi adaylara duyuruldu. Sınavlar PMYO ve POMEM mezunları için farklı saatlerde yapılacak.

POMEM eğitim sonu sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru:

"Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 04 Mayıs 2021 tarihinde PMYO mezunları için saat:09.30’da, POMEM mezunları için saat: 11.00’de yapılacaktır.

Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır."

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