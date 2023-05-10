Polonya'da ormanda bulunmuştu! Tespit edildi

Polonya'nın Kuyavya-Pomeranya Voyvodalığı'ndaki Bydgoszcz kentine 15 kilometre mesafedeki Zamosc köyündeki bir ormanda Nisan ayı sonunda bulunan askeri teçhizat kalıntıları üzerinde yapılan inceleme sona erdi. Bir vatandaşın ormanda gezinti yaptığı sırada yere saplanmış hale bulduğu, daha sonra bomba imha uzmanları, kimyasal keşif ve arındırma ekipleri tarafından incelenmek üzere askeri poligona götürülen askeri teçhizat kalıntılarının Rus yapımı CH-55 füzesi olduğu belirlendi. RMF FM radyosunun Polonya Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü yetkililerine dayandırdığı haberinde füzenin Rus yapımı CH-55 füzesi olduğu, Polonya ordusunun envanterinde böyle bir füzenin bulunmadığı, füzenin büyük ihtimalle ülkenin doğu sınırının ötesinden fırlatıldığı kaydedildi.

Olay, yetkililerce savcılığa bildirilmedi

Öte yandan, ormanda askeri teçhizat kalıntıları bulunduğu haberinin ardından kamuoyunda Rus füzesinin NATO radarlarına takılmadan nasıl Polonya toprağına düştüğü, Polonya'nın doğu sınırının yeterince korunup korunmadığı yönünde tartışmalar başlamıştı. Bunun üzerine Polonya ordusu geçtiğimiz Aralık ayının ortasında Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği yoğun bombardımanda Belarus'a konuşlandırdığı uçakları kullandığını, bu sırada bir Rus Su-34 avcı bombardıman uçağının Polonya hava sahasına yaklaşması üzerine NATO uçaklarının havalandığını bildirmişti. Polonyalı yetkililerin Belarus'tan Polonya'ya uçan bir nesne olduğunu fark ederek takibe aldıklarını, söz konusu nesnenin Bydgoszcz yakınlarında radardan kaybolduğunu aktaran Polonya ordusu, nesneyi aramaya olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildiğini duyurmuştu. Ayrıca ordu yetkililerinin görevi olmasına rağmen konuya ilişkin savcılığa haber vermedikleri, olaya ilişkin savcılık soruşturmasının askeri nesnenin ancak bir vatandaş tarafından bulunması sonrasında başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

3 bin kilometre menzile sahip CH-55 havadan karaya seyir füzesinin bulunduğu orman, Ukrayna'ya bin 300 kilometre, Belarus'a ise yaklaşık 850 kilometre uzaklıkta.