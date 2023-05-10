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Dünya Polonya, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi'ne "uçak krizi" nedeniyle protesto notası verdi
Dünya

Polonya, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi'ne "uçak krizi" nedeniyle protesto notası verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:23:00 -
Polonya, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi'ne "uçak krizi" nedeniyle protesto notası verdi

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'i bakanlığa çağırarak, Rus savaş uçağının Polonya Sınır Muhafızlarına ait bir uçağa "tehlikeli şekilde" yaklaşmasıyla ilgili protesto notası verdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, duruma dair güncel bilgileri paylaştı.

Jasina, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'in bugün Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek, "Rusya Federasyonu temsilcisine, Polonya Sınır Muhafızlarına ait bir uçağa karşı bir Rus savaş uçağının karıştığı olayla ilgili bir protesto notası verildi. Ciddi bir uluslararası hadise olan Rus tarafının provokatif ve saldırgan davranışını şiddetle kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığının bir temsilcisinden bu konuyla ilgili bugün herhangi bir açıklama daha yapılması planlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bir Rus Su-35 savaş uçağı, 7 Mayıs'ta Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında Frontex himayesinde planlı bir devriye görevinde bulunan Polonya Sınır Muhafızlarına ait uçağa "tehlikeli şekilde" yaklaştı.

Polonya uçağına güvenli mesafe olmadan yaklaşan Rus uçağının "agresif ve tehlikeli manevralar" yaparak türbülansa ve irtifa kaybına neden olduğu ifade edildi.

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