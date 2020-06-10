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Aktüel

Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı

Kütahya’nın ilçesinde polisler, beyin felci hastası tekerlekli sandalyeye mahkum çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:31:45 -
Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı

Kütahya’nın ilçesinde polisler, beyin felci hastası tekerlekli sandalyeye mahkum çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.


Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli polisler 82. Mahallesinde oturan ve sigortacılık işiyle uğraşan İsmail Hakkı Demir’in Serebral Palsi (beyin felci) hastası tekerlekli sandalyeye mahkum 17 yaşındaki oğlu Ekrem Can’ı ziyaret ederek doğum gününü kutladılar.


Yanlarına pasta ve hediye alan polisler bahçede Ekrem’i ziyaret ederek doğum gününü kutladılar. Bir anda polisleri karşısında gören ve çok şaşıran Ekrem Can Demir, doğum gününü kutlayan ’polis abilerine’ kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.


Anne Emine Demir, “Oğlumun doğum gününü unutmayarak bahçeye kadar kutlamaya gelen polislere çok teşekkür ediyorum” dedi.


Oğlunun doğum gününde polislerin ziyaretinden çok memnun olduklarını söyleyen Baba İsmail Hakkı Demir, ”Engellilerimizi hatırlayarak onları sevindiren polis teşkilatımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.


Polisler daha sonra yaptıkları anons sonucu sokakta toplanan çocuklara meyve suyu ve çikolata dağıttı.

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