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Aktüel

Polis maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı

Mersin’de yeni normalleşme sürecinde parklara ve sahillere giden vatandaşlar, polis ekiplerince sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:03:36 -
Polis maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı

Mersin’de yeni normalleşme sürecinde parklara ve sahillere giden vatandaşlar, polis ekiplerince sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme sürecinde il merkezinde bulunan park ve bahçeler ile sahil bandında vatandaşlara yönelik, korona virüs salgını ile mücadelede sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

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