  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polis çift, nikah masasına üniformayla oturdu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:05:13 -
Polis çift, nikah masasına üniformayla oturdu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde hayatlarını birleştiren polis memurları Burhan Yarar ve Bahar Ercan, nikah kıyafeti olarak üniformalarını tercih etti.

Salihli Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik Koruma Bölümünde okurken 2014'te tanışan ve mezun olduktan sonra Açıköğretim Fakültesinde üniversite eğitimlerini tamamlayıp birlikte polislik sınavlarını kazanan Burhan Yarar ve Bahar Ercan, tanışmalarından 6 yıl sonra hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Çift, Demirci Belediyesi Evlendirme Dairesinde polis üniformalarıyla oturdukları nikah masasında birlikte "Evet" dedi.

Burhan Yarar, yaptığı açıklamada, polislik mesleğini çok sevdiklerini belirterek, "Polis olmak ikimizin de çocukluk hayaliydi. Bahar benden 6 ay önce mesleğe başladı. Eşim Kırklareli'nde görev yapıyor, ben İzmir'de. Nikahımızı, mesleğimizi de çok sevdiğimiz için üniformalarımız ile kıydırmaya karar verdik." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı