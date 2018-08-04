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Polis Akademisi'nden öğrenci alımı duyurusu

Polis Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ile Adli Bilimler Enstitüsü'nün, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacağı bildirildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:29
Polis Akademisi'nden öğrenci alımı duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ile Adli Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora dallarında birinci ve ikinci dönemlerde farklı sayılarda olmak üzere öğrenci alınacak.

Adayların yüksek lisans programlarına kabulü için yabancı dil sınavından en az 40, İngilizce eğitim veren programlar için en az 75, ALES sınavından ise en az 55 puan almaları, doktora programları için ise yabancı dil ve ALES sınavlarından en az 55'er puan almış olmaları gerekiyor.

Polis Akademisi, öğrencilerine uluslararası güvenlik, terörizm, radikalleşme, güvenlik yönetimi, suç analizleri, kriminalistik, ulaşım güvenliği ve istihbarat gibi güvenlik çalışmaları temel alanlarında uzmanlaşma ve akademik kariyer imkanları sunmayı amaçlıyor.

Başvurular, 6-17 Ağustos tarihleri arası gerçekleşecek.

İstenen belge ve ayrıntılı bilgilere, "www.pa.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:29
  1. Polis Akademisi
  2. güvenlik bilimleri enstitüsü
  3. adli bilimler enstitüsü

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