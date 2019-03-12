Polis Akademisi polis alımı 2019 | POMEM ve PÖH alımları son dakika polis alım yaşı 2019

2019 Polis Akademisi polis alımı ne zaman? EGM 15 bin polis alım son dakika başvuru şartları açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alımı, 15 bin POMEM polis alımı ve Polis Özel Harekat (PÖH) alımlarının yapılacağını açıklamasından sonra polis alım yaşı 2019 kaç? Polis alım yaşı 35 oldu mu? Bekçi alım yaşı son dakika kaç?

Polis alımı ne süre 2019, 15 bin polis alımı için başvurular ne vakit başlıyor sorusu vatandaşların gündeminde. İçişleri Bakanı, 15 bin polis alımı için takvimi açıkladı. Polis alımları takvimi 2 gün içinde netleşecek. Başvuruları biri olan polis adayları ise 3-4 ay eğitim görecek. Polis alımı için detayları haberimizde sizler için derledik. Polis olmak isteyen adaylar 15 bin polis alımıyla ilgili her şeyi merak ediyor. Fakat polis olmak için bazı kriterler var bunları haber detayında göreceğiz.

Polis alım yaşı 35’e çıktı mı?

İçişleri bakanlığı 8 bin bekçi alımı, 15 bin POMEM polis alımı ve PÖH polis özel harekât alımı olarak toplam 23 kişi alımında adaylar yaş şartlarının kaldırılmasını istiyor. Adaylar en az devlet memur alımı için yaş şartı uygulaması olan 35 yaşa çıkarılmasını talep ediyorlar. Adaylar Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ilanları yayınlarken içerisinde yapılacak değişiklikle yayınlanması beklenti içerisindeler.Adaylar yaş şartı ile ilgili başvuru yapamadıklarını kendilerin devlet memur alımı gibi yaş şartı getirildiği taktirde bu ülkeye hizmet etmek istediklerini dile getiriyorlar. Sağlık yönünden, çeviklik ve her türlü faaliyetleri 35 yaşa kadar 30 ile aynı oranda yapabildiklerinin önemsenmesini istiyorlar. Bekçi alımı için yaş şartı; 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Polis alım başvuru şartları neler 2019?

Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan polis alımı için detaylar henüz bilinmiyor. Ancak, geçtiğimiz dönemde yapılan POMEM 23. Dönem polis alımı sürecinde başvuru koşulları şu şekilde olmuştu;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.

Polis alımları KPSS şartı nedir?

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak. gerekiyor.