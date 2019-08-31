Polis Akademisi PAEM iki bin komiser yardımcısı alımı yapıyor alımlar ve başvuru tarihi ne zaman?

2019 komiser yardımcılığı alımı olacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyordu. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) lisans mezunu 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır. Peki Polis Akademisi iki bin komiser yardımcısı alımı ne zaman? Komiser yardımcılığı alımı 2019, komiser yardımcılığı başvuru şartları neler? PAEM komiser yardımcılığı sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.