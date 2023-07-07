PKK/YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'den skandal sözler: Haritadaki yerimizi...

Tarihi 2023 seçimlerinde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren HDPKK'nın hayalleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi adeta hezimet yaratarak kazanmasıyla suya düştü.

Türkiye, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına son sürat devam ederken hemen her gün TSK ve MİT'in ortak operasyonlarıyla PKK'nın tepe kadrosu bir bir imha ediliyor.

Sınır ötesinde ve yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürerken PKK elebaşları da sığındıkları mağaralarda bölücülük rüyaları görüyor.

"Haritadaki yerimizi alabiliriz"

Son olarak Mazlum Kobane kod adlı PKK/YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin Lozan Antlaşmasının 100. yılı için Haseke'de düzelenen Lozan konulu bir toplantıda mesaj gönderdi.

Lozan Antlaşmasıyla Kürtlerin inkar edildiğini savunan Abdi Şahin sözde devlet hayalini dillendirdi. Teröristbaşı, Kürtlerin günümüzde Ortadoğu'da varlıklarını kabul ettirme ve haritadaki yerlerini alma imkanlarına sahip olduklarını öne sürdü.

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Türkiye üzerinden bölücülük hayali kuran Mazlum Kobani, Kürtlerin sözde Kürdistan'ın dört parçası olan "Bakur, Başur, Rojhilat ve Rojava"da gasp edilen haklarını elde etme mücadelesini yürüttüklerini iddia etti.

"Erken davranalım"

Teröristbaşı, Türkiye'nin illerini de kapsayan bölücü plan için terör yandaşlarına çağrı yaptı. PKK elebaşı Kobani şu bölücü ifadeleri kullandı:

"Kazanımları koruma yöntemlerini geliştirmeliyiz. Bakur, Başur, Rojava ve Rojlihat'ta önemli kazanımlar var, bunların korunması gerekiyor. Direniş ve mücadelemizi yükseltelim; güçlerimizi ve hitabımızı bir yapalım; herhangi bir ön şart koşmadan erken davranarak süreci değerlendirelim."

PKK'nınn Kürdistan hayali

Terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP 4 Parçalı Kürdistan hayalini her fırsatta dillendiriyor. Bölücü terörist Mazlum Kobani de "Bakur" diyerek Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerini işaret ediyor. Öyle ki 4 devletki sözde Kürdistan planında Kuzey: Bakur, Türkiye'yi Güney: Başur Irak'ı, Batı: Rojava Suriye'yi Doğu: Rojhilat ise İran'ı tanımlıyor.

HDP'Lİ Feleknas 4 parça vurgusu yaptı

Bu skandal ifadeleri HDP'li Feleknas Uca da kullanmıştı. Uca geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "Kürdistan Ulusal Kongresi yapılırsa Kürdistan coğrafyasının 4 parçası kurtarılabilir." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı benzer açıklamalarda bulunmuştu

Seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi CHP Genel Merkezi'nde Türk bayrağını kaldırarak Rudaw'a röportaj vermişti.

Barzani yönetimine bağlı internet sitesi Rudaw, Elçi'nin kullandığı "Bakur Kürdistan" ifadesine Kürtçe internet sitesinde yayınladığı röportajda yer verirken, Türkçe olarak yayınlanan şeklinde ise tepkilerin önüne geçmek için "bölge" diye bahsetmişti.

Rudaw, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP'nin?" sorusunu yöneltmiş, Elçi ise Rudaw'ın Kürtçe sitesinde "Kürt sorununun çözümü çok basit, neden? Bugün Kuzey Kürdistan'da bağımsızlık isteyen çok az insan var, en aşırı olanlar bile. Ayrılık ve bağımsızlık olmadığı sürece sistem içinde Kürt haklarını vermek çok kolaydır..." sözlerini sarf etmişti.

Aynı sorunun cevabı Türkçe internet sitesinde ise "Kuzey Kürdistan" ifadesi çıkartılarak şöyle yayınlanmıştı:

"Bugün Kürt sorununun çözümü de çok kolay, neden? Bugün Türkiye'deki Kürtler arasında bağımsızlık isteyenlerin sayısı çok az. Bağımsızlık, ayrılık olmadığı sürece sistem içerisinde Kürtlerin haklarını elde etmesi de gayet kolaydır."

Kaynak: A Haber