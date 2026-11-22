Alkolü bırakan gencin hayatı bambaşka oldu! Şimdi hangi günü iple çektiğine bakın!
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Alkolü bıraktıktan sonra hayatında yaşanan değişimi anlatan bir genç, Kadıköy'de çektiği videoda samimi açıklamalarda bulundu. Beş aydır alkolden uzak duran genç, artık cuma gününü heyecanla beklediğini ve gerçek huzuru bulduğunu söyledi.
Kadıköy sokaklarında çektiği videoda geçmişteki yaşamıyla bugünkü hayatını karşılaştıran genç, alkol ve eğlence ortamlarında aradığı huzuru bulamadığını anlattı.
“Yarın cuma var, yarın hutbe var”
Alkolü bıraktıktan sonra hayata bakışının değiştiğini dile getiren genç, cuma gününü beklemenin heyecanını yaşadığını ifade etti. Videoda “Yarın cuma var” ve “Gerçek huzur bu” sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.
Gerçek huzuru yaşayarak öğrendi
Geçmişte yapay ortamlarda huzur aradığını anlatan genç, gerçek huzurun ne olduğunu yaşayarak öğrendiğine dikkat çekti. Artık hayatının çok daha keyifli olduğunu belirten genç, alkol arayışının da sona erdiğini dile getirdi.