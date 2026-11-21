İncir Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Bin bir derde şifa olarak bilinen incirin sadece kendisi değil incir yaprağı da incir kadar çok faydalı olan bir türdür. Özellikle yaprağı kırdıktan sonra çıkan süt bile birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. İçerisinde de birçok vitamin ve mineraller de barındırmaktadır. inanılmaz faydaları olan incir sütünün faydaları nelerdir?, incir yaprağı çayının faydaları nelerdir?, incirin faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

İncir Yaprağının Faydaları Nelerdir?

İçerisinde A, B1 ve B2 vitaminleri fosfor, kalsiyum, demir, klor mineralleri de bulunmaktadır.

Özellikle tam bir kalp dostudur. Kalp hastalıklarını da önlemektedir.

Ayrıca incir yaprağı sayesinde kan akışını dengeleyerek damar tıkanıklığını önlemektedir.

İçerisinde oldukça fazla omega yağ asitleri bulunmaktadır.

Bağırsakları çalıştırır. İçerisinde bol miktarda lif bulundurduğu için bağırsaktaki hastalıkları ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca bağırsaklarda oluşan gaza, kabızlığa ve diğer hastalıklara karşı da tedavi etmektedir.

Ayrıca ara ara görülen bağırsak durgunluğuna karşı da iyi gelmektedir. Bağırsak boşaltımı için en uygun yöntemdir.

Kanın temizlenmesini sağlayarak vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

İncir yaprağının içerisinde 3 çeşit antibiyotik bulunmaktadır. Özellikle vücutta yer etmiş olan enfeksiyonun atılmasını sağlamaktadır. Ayrıca idrar yolları enfeksiyonuna karşı da faydalıdır.

Vücudun direncini de artırmaktadır. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarına karşı da iyi geldiği bilinmektedir.

Kanserli hücrelerin oluşumunu da önlemektedir. Ayrıca kanserli hücreleri de yok etmektedir.

İçerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde kemikler sağlığını koruyarak güçlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca kas ve kemik hastalıklarını da korumaktadır.

Enerji vermektedir. Ayrıca metabolizmanın hızlanmasını da sağlamaktadır.

Sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlamaktadır. Sindirim sorunlarının da önüne geçilmiş olmaktadır.

Özellikle incir yaprağı cilt hastalıkları da iyileştirmektedir. Zona hastalığını da iyileştirmektedir. Ayrıca ciltteki tahrişlerin hafiflemesini ve iyileşmesini de sağlamaktadır. Cildin yağdan arınmasını da sağlamaktadır.

Kan şekerini dengelemektedir. Doğal insülinde içermektedir.

Hemoroidin etkilerini de azaltmaktadır.

Solunum yolu hastalıklarını da tedavi etmektedir. Ses kısıklığı ve öksürük için de kullanılmaktadır.

Yaprağından çıkan süt ise siğillerin kuruyup dökülmesini sağlamaktadır.

İncir Yaprağının Kullanımı Nasıldır?

Sütü cilde uygulanmaktadır.

Yaprağı taze iken lapa yapılıp uygulanmaktadır.

Kurutuluş incir yaprağından çayda yapılmaktadır.

İncir yaprağının suyu da yine cilde uygulanmaktadır.

Kabuğuna 1 kaşık ekleyince reçel yumuşar!

İncir Kabuğu Reçeli veya Marmelatı

Kabukların yumuşaması ve tatlanması için temel reçel malzemeleri kullanılır:

• Şeker ve Su: Kabukların ağırlığına yakın oranda toz şeker ve kaynatmak için su.

• Limon Suyu veya Limon Tuzu: Şekerlenmeyi önlemek ve kıvam vermek için.

• Aroma Vericiler: Çubuk tarçın, birkaç adet karanfil veya vanilya.