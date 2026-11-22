MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Huzur, İstikrar ve Kalkınma Yolunda Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fon soruşturmasında büyük suç yapılanması

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, kapsamlı ve organize bir piyasa dolandırıcılığıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Soruşturmanın sıradan piyasa aktörleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Yıldız, geçmişte bakanlık, bakan yardımcılığı ve üst düzey bürokratik görevlerde bulunmuş çok sayıda ismin de adli süreçlere dahil edildiğini hatırlattı.

Cumhuriyet savcılarının, Adalet Bakanlığının ve emniyet mensuplarının yolsuzlukla mücadelede titiz bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Yıldız, soruşturmaların kamu vicdanını tatmin edecek seviyeye ulaştığını söyledi.

Büyük bir badire tarihin çöplüğüne gönderiliyor

Terörsüz Türkiye'nin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, ekonomik ve insani kazanımlarının da bulunduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

“25 aydır çok şükür bir Mehmetçiğimizin burnu kanamamış, terör örgütleri herhangi bir kurumumuzun, evimizin camını dahi kıramamıştır.”

Terörle mücadeleye ayrılan kaynakların milletin hizmetine sunulacağını ifade eden Yıldız, Türkiye'nin önündeki büyük bir engelin ortadan kaldırılmak üzere olduğunu söyledi.

Çerçeve yasa nasıl yürürlüğe girecek?

Hazırlanan düzenlemenin uygulanabilmesi için PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı oluşumların fiili varlığının sona erdirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, silah ve mühimmatın güvenlik güçlerine teslim edilmesinin de şart olduğunu kaydetti.

Yıldız, bu sürecin ilgili kurul tarafından tespit ve teyit edilmesinin ardından hazırlanacak raporun Milli Güvenlik Kurulu kararına dönüştürüleceğini, kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla çerçeve yasanın yürürlüğe gireceğini ifade etti.

2 bin 800 kişi yararlanabilecek

Cezaevlerindeki PKK/KCK hükümlü ve tutuklularına ilişkin rakamları da paylaşan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde 4 bin 897 PKK, KCK hükümlü ve tutuklusu bulunmaktadır. Bunlardan 2 bin 800'ü bu kanundan faydalanabilir.”

Mehmetçik'e kurşun sıkanlar kapsam dışında

Düzenlemeden kimlerin yararlanamayacağına da açıklık getiren Yıldız, adam öldürme suçunu işleyenlerin, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma bulunanların kapsam dışında tutulacağını belirtti.

“Mehmetçik'e kurşun sıkan, vatandaşımıza bomba koyan bu yasadan faydalanamaz. Bunun için mahkeme kararı şart değil, kesinleşmiş hüküm aranmaz.”

Beş ve 10 yıllık erteleme uygulanacak

Yıldız'ın açıklamasına göre, cezasının üst sınırı 15 yıla kadar olan suçlarda soruşturma, kovuşturma veya cezanın infazı beş yıl ertelenecek. Üst sınırı 15 yılı aşan ve düzenleme kapsamına giren suçlarda ise 10 yıllık erteleme uygulanacak.

Bu süre içerisinde yeniden suç işlenmesi halinde adli süreçler ve cezaların infazı kaldığı yerden devam edecek. Erteleme süresince zaman aşımı işlemeyecek.

Sahte anketlere de yasal düzenleme çağrısı

Kamuoyu araştırması adı altında gerçeğe aykırı rakamlar yayımlandığını da belirten Yıldız, sahte para basmakla sahte oy oranı açıklamak arasında fark olmadığını ifade ederek bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.