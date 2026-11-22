Güney Kore’de üniversite sınavı öncesinde alınan sıra dışı kopya önlemleri ülkeyi karıştırdı. Güney Kore’de geçtiğimiz Perşembe günü kopya endişelerinin gölgesinde yapılan Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT / Suneung) hükümette depreme yol açtı. Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, yapay zeka araçları ile kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınav öncesinde yapılan son dakika değişikliklerinin kamuoyunda rahatsızlığa yol açtığı gerekçesiyle istifa kararı aldığını duyurdu. Choi, konuyla ilgili açıklamasında, "Sorumlu bakan olarak, önceden hazırlık yapamadığımız yönündeki eleştirilerden kaçınamayacağımı düşünüyorum. Sınav sona erdiğine göre, hissettiğim ağır sorumluluk doğrultusunda istifamı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Otel odasında ölü bulundu

Güney Kore'de bu yıl yapılan mali müşavirlik sınavının birincisi yapay zeka ve dijital cihazlar yardımıyla kopya çektiğini itiraf etmişti. Hukuk Eğitimi Uygunluk Sınavı'nda (LEET) tam puan alan bir kişinin de yapay zeka kullanarak kopya çektiği iddia edilirken, söz konusu şahıs kopya çekmediğini kanıtlamak üzere katılacağı canlı yayına gitmemesinin ardından Seul'deki bir otelde ölü bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler, ülkedeki binlerce genç için kritik önemde olan Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı’nda da kopya çekilebileceği yönünde endişelere yol açmıştı.

Hükümet alarma geçmişti

Güney Kore hükümeti ise, endişeleri gidermek amacıyla perşembe günü yapılan üniversite sınavı öncesinde sert kopya karşıtı tedbirleri hayata geçirmişti. Sınav merkezlerinde akıllı telefon, saat, mini kamera ve kablosuz kulaklık dahil elektronik cihazlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı açıklanırken, adayların gözlüklerinin kontrol edileceği ve kıyafetlerindeki düğmelerin üzerinin etiketlerle kapatılacağı duyurulmuştu. Ayrıca teslim edilmeyen cep telefonlarını tespit etmek amacıyla telefonlara sesi engellenemeyen acil durum mesajlarının gönderileceği bildirilmişti. Mevcut gözetmenlere ek olarak 8 bin 400 personel görevlendirilmişti.

Kopyacıları ihbar edenlere ödül vaad edilmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üniversite giriş sınavında kopya çekenleri ihbar edenlere vaka başına 100 milyon won (yaklaşık 3,7 milyon lira) ödül verileceğini duyurmuştu. Tek seferde birden fazla vakanın ihbar edilmesi halinde toplam ödül tutarının 100 milyon wonu aşabileceğini kaydeden Lee, kendi kopya eylemini itiraf eden ve suç ortaklarını bildiren kişilerin cezalarında indirime gidileceğini ve vaat edilen ödülün tamamının kendilerine ödeneceğini aktarmıştı. Sınavda kopya çekmenin kamu yolsuzluğu kadar ciddi bir suç olduğunu vurgulayan Lee, "Yüz binlerce adayın ömür boyu süren emeğini çalan sınav hırsızlığının peşine kararlılıkla düşeceğiz ve bu suçu en ağır şekilde cezalandıracağız" demişti.