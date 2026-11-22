Erzurum'un yüksek kesimlerine kar yağdı! Palandöken beyaza büründü
Erzurum'da, yüksek kesimler ile Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Erzurumlular ve tatil için Palandöken’e gelenler kar topu oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum'da, yüksek kesimler ile Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Erzurumlular ve tatil için Palandöken’e gelenler kar topu oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.
Kent merkezinde dün akşamdan itibaren aralıkla etkili olan yağmur, kayak merkezi ile yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Bazı vatandaşlar, aileleriyle kayak merkezinde kar topu oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre merkezde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kayak merkezi dronla görüntülendi.
Palandöken’den kar manzaraları…
Palandöken’den kar manzaraları…
Palandöken’den kar manzaraları…
Palandöken’den kar manzaraları…
Palandöken’den kar manzaraları…
Palandöken’den kar manzaraları…
Palandöken’den kar manzaraları…
Palandöken’den kar manzaraları…
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