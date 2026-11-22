Ev yapımı vişne suyu: Püf noktayı söylüyoruz! Eskiden tam böyle yapılıyordu yeniden gündem oldu!
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Sosyal medyada "Ev yapımı vişne suyu" adıyla tanınan bu içecek geçmiş yıllarda sıkça yapılıyordu. Şimdi yeniden gündem oldu. Binlerce yıl önce çoğu kişinin yaptığı ev yapımı vişne suyu.
Malzemeler.,
1 kg taze vişne.
1 tatlı kaşığı toz şeklinde limon tuzu.
1 buçuk su bardağı toz şeker (damak tadına göre azaltılıp çoğalabilir).
1 litre kaynar su.
1 litre soğuk buzlu su.
YAPILIŞI:
Vişne ayıklanıp yıkanarak tencereye konulur.
Üzerine sıcak su ve şeker konularak kaynatılır.
Kaynar kaynamaz hemen limontuzu eklenerek 5 dakika daha kaynatılır.
Ocak kapatılıp tencerenin kapağını kapatarak soğuyana kadar bekletilir.
Soğuyunca süzekten geçirerek süzülür.
Cam bir kaba konularak üzerine soğuk buzlu su konur.
Buzdolabında bekleterek servis yapılabilir.
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