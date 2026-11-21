ABD üsleri peş peşe vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamayla Bahreyn'de bulunan iki ABD üssünü vurduğu duyurdu.
İran basını, Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO), Bahreyn'deki ABD üslerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
İRAN, BAHREYN'DEKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRDI
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran, Bahreyn'deki ABD üslerine saldırı düzenledi.
Haberde, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bahreyn'deki Şeyh İsa ile El-Cufeyr askeri üslerini hedef aldığı belirtildi.
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