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Seçim döneminde cami cami gezerek kandırdıkları mütedeyyin insanların oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren Ekrem İmamoğlu’nun ekibini Noel telaşı sardı. Hristiyan dünyasının dini günü Noel’den dönüştürülerek tüm dünyaya yayılan yılbaşı kutlamalarına hazırlık kapsamında harekete geçen İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ, Noel ağacı alımı ihalesi gerçekleştirdi. 19 Kasım tarihinde 2026/2269963 e-KAP numarasıyla gerçekleştirilen ihalede, yılbaşı süslemelerinde kullanılmak üzere farklı tür ve boyutlarda onlarca çam ağacı alındı. Tamamen Haçlı Batı adeti olan ve İslam’la alakası bulunmayan etkinliklerde kullanılacak ağaçlar için yapılan ihalede, muhtelif boyutlarda Uludağ Göknarı, 100-125 santimetre boylarında Batı Ladini, 80-100 santimetre boylarında Konik Ladin ile 80-100 santimetre boylarında Super Blue Ladin alımı gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan 142 eylemden 11’inin, ek iddianamede ise 22 eylemin tamamının gerçekleştiği ve son olarak Pendik Sahili’ndeki palmiye ağaçlarını kesmesiyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Ağaç A.Ş’nin gerçekleştirilen söz konusu ihalede alımı yapılan Noel ağaçları için ne kadar ödediği ise açıklanmadı. Ayrıca AĞAÇ A.Ş’nin gerçekleştirdiği ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 4734 sayılı maddesinin g bendine dayanarak istisna kapsamında gerçekleştirildi. Skandal alım, her fırsatta kendisini “İyi bir Müslüman olma arzusunda bir insan” olarak lanse eden Ekrem İmamoğlu ve adamlarının nasıl bir ikiyüzlü yönetim anlayışı sergilediklerini, seçim sürecinde dindar diğer günlerde seküler olduklarını gözler önüne serdi.