Ali Karahasanoğlu'ndan fonzedelere çarpıcı soru! “Devlet eliyle nasıl soyuldunuz?”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında yüksek kazanç beklentisiyle riskli fonlara yatırım yapanların zararlarını devletten karşılamasını istemelerine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan Banker Kastelli ve İmarbank vakalarını hatırlatan Karahasanoğlu, yatırımcılara çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Fon soruşturmasının ardından bazı yatırımcıların “Sistem bizi aldattı” ve “Devlet eliyle soyulduk” şeklindeki açıklamalarını değerlendiren Ali Karahasanoğlu, yüksek riskli yatırımlardan doğan zararların milletin sırtına yüklenmek istenmesini eleştirdi.
Devlet güvencesindeki yatırım seçeneklerini getirilerini yetersiz bularak tercih etmeyenlerin, yüksek kazanç beklentisiyle riskli fonlara yöneldiklerini belirten Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Devlete güvendik” diyerek, yüksek riskin zararını devlete, yani millete ödettirmek istiyorlar.
Geçmişten neden ders alınmıyor?
Banker Kastelli ve İmarbank hadiselerinin yeni nesillere anlatılması gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, amacının mağduriyetleri artırmak değil, benzer yolsuzlukların yeniden yaşanmasını önlemek olduğunu belirtti.
Karahasanoğlu, kolay yoldan yüksek kazanç elde etmek isteyenlere yazısının sonunda şu çarpıcı sözle seslendi:
“Bedava peynirin fare kapanında olduğunu unutmasınlar.”
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