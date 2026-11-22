Gece yarısı polis mesaisi! Tek tek denetimden geçirildiler
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Kayseri'de trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla gece saatlerinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, sürücüleri ve araçlarını titizlikle kontrol etti. Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde kent genelinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Denetim kapsamında durdurulan sürücülere alkol testi yapılırken, sürücü belgeleri ve araçların trafik güvenliği açısından herhangi bir eksikliğinin bulunup bulunmadığı incelendi.
Vatandaşlardan polislere teşekkür
Sürücülerin trafik kurallarına uygun hareket edip etmediklerinin de kontrol edildiği uygulama, vatandaşlardan destek gördü.
Gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, trafik güvenliği için görev yapan polis ekiplerine teşekkür etti.
Gerçekleştirilen uygulamalarla sürücülerin trafik kurallarına uyma bilincinin artırılması ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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